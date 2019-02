Benton elementary schools release 1st-semester honor rolls

Editor's Note: The following honor rolls were published in Tuesday's issue of The Saline Courier. Extra copies can be purchased at the newspaper office, located at 321 N. Market St. in Downtown Benton.

The Benton elementary schools have released their honor rolls for the first semester of the 2018-19 school year.

The following students are in the third through fourth grades and have earned at least all A’s and B’s during that time:

Angie Grant Elementary

3rd Grade

All A’s

Josiah Andrade

Jostin Barrera

Blaze Bean

JR Byers

Archer Conn

Bryher Cooper

Harper Duprere

Bella Frazier

Daelyn Hawkins

Brianna Henley

Joseph Herndon

Olivia James

Rylee Kindrix

Xander Maison

Abigail Malcome

Beckett McDaniel

Dana Melendez

Gavin Moon

Maci Pompeo

Gavan Richardson

Haley Sandoval

Braxton Sledd

Easton Snellings

Luke Sowell

Kayleigh Starks

Talon Taylor

Alissa Thompson

Haeley Thornberry

Karrington Williams

Emory Womack

A’s and B’s

Jaxon Aycock

Leo Bethards

Brodie Bond

Jase Cecil

Adriana Doran

Chris Easter

Logan Houston

Jacob Jones

Aubrey Lewis

Abbie Lunsford

Max Mayo

Kaila McDonald

Carlie Newton

Tori Ortiz

James Parker

Kiona Prysock

Bella Quadros

Jelissa Reed

Dawson Rice

Julio Rivera

Destani Rolen

Aniya Sample

Riley Shaffer

Daisy Swiney

Davida Thornton

Gadge Walker

Lily Wilson

Ralaaya Wilson

Michaela Winn

Trinity Young

Allen Ziemer

4th Grade

All A’s

Jasmine Arellano

Jemima Arellano

Lucy Barber

Ariel Beck

Easton Conn

Aaron Francis

Jaren Ginther

Alana Green

Jayden Greenwood

Emily Hicks

Jaina Keisler

Nam Le

Blake Mitchem

Ethan Nguyen

Alexis Pasierb

Aamani Payne

Kharis Rice

Alison Rivera

Trinity Roy

Hailey Smith

Lauren Stogner

Connor Wallace

Maggie Zhang

A’s and B’s

Gabriel Alvarado

Emery Ashley

Arianna Barnes

Lucia Bonilla

Aiden Bowman

Abby Brown

Riley Bryram

Andrew Carlson

Sophia Carter

Antwon Cox

Juliet Farrow

Kaiden Foster

Bryson Griffis

Jaiden Grimmett

Alan Hanson

Cameron Hawkins

Dessirae Inman

Kyleigh Jewell

Alex Jones

Jordyn Kennedy

Navaeh Kitchens

Ali Martinez

Gracelynn Mitchell

Emery Moore

Noah Moore

Brooklyn Newell

Zaylen Newton

Kevin Nguyen

Atilio Ortiz

Daisy Pascual

Dayton Perry

Brycen Pisciotta

Anayah Quiney

Marlee Rickett

London Robbins

Jacob Rodriguez

Walter Rodriguez

Xandy Rowan

Greten Salvador-Couto

Jimi Smith

Lily Smith

Hannah Sonk

Jayla Stinson

Alexis Sullivan

Charles Tripp

Mayple Vaughn

Gracie Worley

Caldwell Elementary

3rd Grade

All A’s

Lorne Adams Kaylen Sovey

Luke Ammons Aubry Strickland

Ruby Bonner Muhammond Taimoor

Kitty Burns Ella Tittle

Knox Butler Jude Turner Ethan Bynum Noah Webb

Colin Eisele Brooke Weston

Aniston Fox Brae Wilcox

Ryan Fuller Zechariah Willoughby

Michael Garcia Davis Young

Zola Godfrey-Newsom

Kolton Goff

Remington Goin

Ansley Golden

Zoe Harrison

Ellyse Hill

Emma Hipskind

Katie Howe

Aaron James

Keeley Kuykendall

Kinsley Lambert

Samantha Langley

Karis Malone

Isabella McCutcheon

Adrienne Mullenberg

Nate Nalley

Landon Pelkey

Evan Pianalto

Elle Richardson

Cash Robinson

Max Schmidt

Reid Scott

Grayson Scudder

Allie Grace Self

Drake Sovey

A’s and B’s

Gavin Allen

Ciriyah Blackmon

Cooper Brechtel

Aubrey Carter

Gracie Chafton

Enoch Chaney

Chloe Childress

Braylon Flowers

Carle Forwe’

Caroline Gaither

Carson Harmon

Hennessy Hopper

Leah Howell

Landon Hughes

Anna Hughey

Hudson James

Nathan Johnson

Emily Keene

Savannah Kenreich

Kyle Knight

Alissa Lawrence

Emalee Lawrence

Gracie Mann

Matthew McDaniel

Owen Reed

Lailani Rios

Zoey Roberts

Knox Shumskey

Emory Statton

Tabron Thomas

Avery Thompson

Wade Westin

Jaxon Whitaker

Kruz Wyse

4th Grade

All A’s

Aubree Barlow Laila McCowen

Bryant Barton Aubrey Moody Asher Bennett Emery Oetken

Daphne Branch Rylynn Poor

Katelyn Bryson Jillian Rains

Anna Burns Kalyn Rhodes

Maya Burrow Micah Robertson

Garrett Calaway Belle Russell

Conner Campbell Leah Saunders

Jack Cloud Sophie Saunders

Xoi Cook Lilly Scott

Dawson Daves Parker Taylor

Jamie Davis Trevor Tracy

Gavin Eastham Brilee Vincent

Wyatt Elrod Lynley Woolbright

Charli Fontenot Kristen Wright

Avery Fox Isaac Young

Kennedy Glaze

Hayden Goshien

Caleb Halvorsen

James Halvorsen

Haven Harklau

Sam Harris

Becker Harrison

Evan Henderson

Aaron Hill

Morgan Holden

Leighton Hopman

Ryan Hopson

Brody James

Jackson Jundt

Carter Knowles

Addie Leonard

Ryne Lewallen

Braden Lindsey

Alice Marek

A’s and B’s

Addy Bakalekos Gracie Thomas

William Barnard Lyric Trotter

Noah Bennett Cheyenne Van Echo

Zachary Blair Max Wilson

Avery Broadus Charleigh Word

Jessi Caldwell

Cooper Campbell

Kayleigh Coats

Evan Crutchfield

Audrey Digiovanna

Devon Dobbins

Nickolas Doddridge

Macee Earnest

Knowlton Epperson

Ella Eskridge

Rose Eskridge

Aslyn Garner

Olivia Gay

Collin Hood

Raylin Huskey

Tyler Jackson

Abigail Knutson

Andrew Legate

Mason Linkous

Colton Lucas

Desi Malone

Sabrina Massey

Destany Meredith

Madilyn Morgan

Marley Morris

Fabion Patraca

Charlotte Reed

Ethan Rose

Alexis Statton

Avery Statton

London Suggs

Howard Perrin

Elementary

3rd Grade

All A’s

Brock Carozza

Hannah Fouche

Noah Josephson

Holden Neely

Maddox Brantley

Payton Hammons

Morgan McIntire

Riley Thomas

Lucas Blankenship

Vivian Hope

Lillian Hritz

Gabriel Rudolph

Zayne Nagle

Gavin Pardee

Jackson Brown

Michael Hendrix

Korbin Keene

Callie Little

Riley Priest

Lucas Pruitt

A’s and B’s

Ayden Bateman

Ceagan Bradford

Matilda Callahan

Aubrey Holmes

Bennett Hudspeth

Dylan Kinney

Sylvie Karr

Lily Manley-Bradford

Alex McPherson

Gabriellaa Nelson

Isabella Shackeford

Tristian Sisokrath

Peyton Standridge

Grace Wright

Noah Allen

Lily Boyette

Jessie Doggett

Landon Eichorn

Max Gist

Hudson Kindy

Cade McGree

Kennon Slocum

Sophie Stackhouse

Mason Treat

Halen Williams

Jackson White

Aimslee Almond

Azlyn Barnard

Michael Bedsole

Alexander Bevers

Shelby Brooks

Hannah Browning

Arabella Clayton

Mary-Jane Green

Genghis Kung

Conner Morrow

Austin Walker

Charles Zaremba

Zoey Ellis

Samuel Hicks

Wesley Hoffman

Emily Holliday

Lillie Huett

Wyatt Kinney

Barrett Petet

Brayden Wallace

Cenesis Walsh

Christian White

Oliver Wilson

Michah Bates

Truett Bridges

Logan Hinojosa

Holling McDaniel

Aubrey Rice

Ella Richards

Lilliana Rollans

Carter Sanders

Nealy Young

4th Grade

All A’s

Kenneth Boothman

Adelein Goetze

Eva Johnson

Brylet McClellan

Weston Monson

Robert Smith

Zack Toblesky

Alec Wooten

Kloee Brown

Chase Cobb

Madison Dalby

Madalyn Havniear

Blakely Hyatt

Aubree Jackson

Connor Blankenship

Rhett Dornblaser

Caleb Huff

Reid Mitchell

Easton Ochoa

Aynslee Schmitt

A’s and B’s

Peyton Bowling

Morgan Bradford

Lily Brosi

Weston Davis

Tyler Dean

Shelby Donnell

Aidan Garrett

Hanna Glindeman

Milo Grissom

Kate Huffman

Bryson Matyja

Riley Hawkins

Bryson Matyja

Riley Hawkins

Brooklyn Berlin

Chloe Friend

Isabella Gonzalez

Adrianah Henderson

Lucy Jessen

Anniston Kurosaki

Madden Landers

Hattie Lee

Kason Mancilla

Cooper Priest

Kaleb Sledge

Andrianah Henderson

Dennis Jackson

Jonas Vinson

Cameron White

Caidence Anderson

Mollie Browning

Brianna Clack

Emma Baxley

Miriam Boss

Ethan Elder

Brianna Emerson

Samuel Hendrix

Macey Hughes

Jayson McCutcheon

Logan Ratliff

Haven Faulkner

Ella Ferguson

Tyler Goodwin

Brooke Honea

Jacob Kaczmarek

Payton Piper

Hayden Pounders

John Tolbert

Brayden Weaver

Gage Williams

Lana Browning

Briana Burkhead

Ashlynn Cook

Alexandria Eidt

Lilith Fedor

Alyssa Garrett

Desirae Glenn

Wesley Howard

Djabaki Johnson

Carly Pruett

Mattison Roberts

Andrew Vondran

Ringgold Elementary

3rd Grade

All A’s

Braxton Baker

Angel Diaz-Perez

Bryson Foy

Fernanda Garcia

Clay Jacuzzi

Aiyah Miller

Raquel Moran

Kayden Nelson

Lily Plaisance

Madelyn Price

Kyla Rambo

Sam Sewell

Stella Stuart

Drake Woodard

A’s and B’s

Eli Alexander

Bentley Baker

Jackson Barnes

Jalena Bell

Keara Benbrook

Danyella Benson

Layton Berry

Jayla Brewer

Blade Brown

Stevie Browning

Natalya Burton

Annabelle Coke

Lorelei Dockery

Ethan Dougherty

Taylor Dust

Maria Espinosa-Garcia

Kadyn Finley

Anna Flynn

Jayden Freeman

Runley Glenn

Kherington Goff

Austin Hurtado-Tinajero

Halie Johnson

Colt Kelly

Truly Kent

Jack McDaniel

Timpani Melton

Isabelle Milks

Balin Miller

Easton Newman

Alexis Norris

Rachel Pearson

Aiden Peterson

Lynley Phifer

Issac Saucier-Wright

Riley Shaner

Christian Tillman

Marley Watts

Madison White

Denton Wiley

Daystin Wilson

Weston Yandell

Colby Young

4th Grade

All A’s

Claire Alumbaugh

Pratt Fulks

Stewart MacNiven

A’s and B’s

Akani Berrios

Preston Bigelow

Ava Brown

Lamar Bryant

Kyleigh Bufford

Colson Clark

Blayne Clements

Carson Conyers

Presli Crow

Cole Dannelley

Keiryn Davis

Kaleb Fowler

Melody Garrett

Olivia Helton

Josie Hudgens

Connor Hughes

Jacobi Lea

Leilani Lopez

Abbey Moore

Richard Ormeno

Alizon Padron

Jose Parajon

Madden Sword