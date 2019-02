Benton Middle School releases 1st-semester honor roll

Editor's note: The following honor roll was published in The Saline Courier on Jan. 25. Extra copies may be purchased at the Courier's Downtown Benton office, located at 321 N. Market St.

Benton Middle School has announced its first-semester honor roll.

The following students are in the fifth through seventh grades and have earned at least all A’s and B’s during that time:

5th Grade

All A’s

Abigail Albaugh

Jonathan Barger

Aubrie Barnes

Trenton Bartholomew

Cameron Barton

Kinleigh Bearden

Jillian Berry

Aubree Blankenship

Ashli Blasingame

Blaire Border

Eden Boss

Addison Brewer

Nevaeh Bridge

Parker Butler

Riggs Butler

Karoline Carozza

Isabel Carter

Beatrice Carver

Corbin Cherry

Christopher Cox

Eli Cunningham

Lela Davis

Owen Dudley

Joseph Duke

Jordyn Elrod

James Estridge

Layla Evans

Makinley Farley

Bella Fouche

Eli Fuller

Jillian Gaither

Presley Gentry

Isabella Glascock

Olivia Gray

Lydia Gundolf

Bella Guzman

Paul Hallmann

Ciara Harvey

Emma Hays

Caroline Hicks

Katelyn Hill

Logan Hipskind

Allie Hobby

Alston Holland

Jack Hope

Anna Horton

Madison Iosbaker

Caleb Johnson

Caden Key

Barrett Kling

Anna Lackey

Courtney Laird

Jace Malone

Kira Marshall

Sawyer Maupin-Crawford

Kalie May

Adisson Miles

John Morris

Abigayl Nelson

Landon Owen

Reece Pennington

Lillan Pike

Garrett Pilkington

Lauren Pool

Olivia Pope

Bailee Quenga

Raynie Redden

Kelvin Reyes

Eli Richards

Noah Roberson

Holly Roush

Cade Self

Anna Shaw

Lily Sherrell

Devyn Sisco

Kenzi Sisco

Jacie Smelser

Ava Southwell

Ethan Stacey

Sahara Stamps

Nathaniel Standridge

Kason Stephens

Aaron Stone

Reed Swindle

Caiden Vick

Sarah Wagnon

Raelyn Wallace

Shelby Ward

Grant Warford

Paisley Warner

Reese Wells

Tessa White

Abigail Whitt

Aubrey Williams

Christopher Williamson

Laura Willoughby

Braydon Wisener

Katherine Wood

Kaiyan Yu

Jerome Zaremba

A’s and B’s

Hannah Alexander

Paulo Alvarez Lozano

Israel Araujo

Lucas Arrowood

Kate Ashley

Weston Avery

Addison Ball

Ada Bardales

Isabella Barker

Hudson Barnard

Isabelle Benham

Anna Kate Bethel

Brynlie Birdsong

Patrick Bogard

Jackson Booth

James Boyd

Clara Bradford

Kaitlyn Bradford

Wayne Brixey

Hannah Brodnax

Nicolas Burks

Lauren Burns

Cooper Camferdam

Avery Carpenter

Christian Carter

Isabella Castillo

Kimber Cathcart

Jenner Chambers

Carly Cochran

Aaren Colclasure

Olivia-Grace Cole

Karson Collatt

Jenna Collins

Emma Cornwell

Jasias Cox

Zadin Crenshaw

Serephina Crouch

Cameron Culclager

Madison Cunningham

Karsyn Currey

Drew Davis

Klowey Dawson

Shawna Dinsmore

Jackson Doddridge

Madison Douglas

Brody Duncan

Emmagrace Earp

La’Zariyha Farmer

Sophie Farmer

Karlee Fleeman

Carrigan Floyd

Allisa Ganous

Sophie Garcia

Evan Goodwin

Josie Green

Jayden Griffith

Tessa Henley

Dylan Hicks

Andrew Hillis

Olivia Hopper

Allen Houston

Gavin Hurst

Kahdyn Isbell

Angelus Jimenez

Ella Jones

Macie Keene

Demetrious Kimes

Addyson Kinkaid

Rachel Kinney

Katherine Knight

Samuel Koch

Sarah Kordsmeier

Morgan Ladd

Paxton Lane

Rowan Larey

Audrey Lawrence

Javeion Laws

Robert Leonard

Wanda Lewis

Harlee McGee

Alexy McKenney-Torres

Daniel McLean

Reese McMoran

Daniel McNamee

Cameron McNeil

Jackson Miceli

Brook Miller

Kyndall Milliff

Keegan Moles

Brodrick Moore

Cuong Nguyen

Christopher O’Gary

Abigail O’Neal

Seth Ochoa

Bailey Ollison

George Palmer

Jared Parajon

Aiden Parker

Ella Parker

Hanna Parker

Sarah Pena -Castro

Elizabeth Pigue

Maddox Raney

Mia Red

Carlos Reyes

Matthew Rieth

Asher Rivera

Athan Rivera

Sadie Robbins

Grayson Ross

Carter Ruhlman

Luke Russell

Brianna Sanders

Ashley Schall

Landon Scudder

Marley Shelby

Alaynna Silva

Caden Sisco

Danni Smith

Sophie Somers

Owen Spencer

Alex Stringer

Sarah Stults

Khloe Suit

Jaylon Surratt

Madison Swan

Lyberti Thomas

Gracie Tinnel

Nayeli Torres

Matthew Trevino

Austin Trudell

Jairo Vences

Paige Vinyard

Khailyn Wallace

Isabella Watts

Alyssa Weatherington

Chase Weston

Beau Wetzel

Jasen Wisener

Cameran Woods

Hayden Wright

Kasen Wright

6th Grade

All A’s

Lea Alvarez Lozano

Abbybell Armstrong

Addison Arnett

McCartney Asher

Hallie Ayres

Anna Bacon

Mia Bacon

Sara Barillas

Lydia Bethards

Cole Blankenship

Megan Bohannan

Bailey Bolding

Hallie Bragg

Madyson Brantley

Randall Bright

Cormega Brown

Addison Burns

Isabel Butler

Casey Campbell

Hailey Caughron

Sawyer Chandler

Aubrey Chrestman

Tristyn Clift

Luke Cloud

Abigail Colby

Lucy Crane

Isabella Crowe

Keillian Davis

Tyler Dixon

Taylor Doggett

James Eby

Lillian Eddy

Andrew Eidt

Harmonee Evans

Mackenzie Finley

Lillie Gaston

Natalie George

Riley Gillis

Addison Glaze

Titus Green

Carter Harris

Tyler Harrison

Lexi Harvey

Evie Hendrix

Isaac Hill

Leyla Hinojosa

Garrett Honeycutt

Kyle Hudgens

Collin Hutson

Jack Johnson

Abigail Jones

Hailey Judkins

Olivia Judkins

Claire Kelley

John Klanchar

Kynley Knight

Talon Koonce

Isabella Lagemann

Aiden Laster

Kade Lewallen

Hiro Linker

Caleb Lopez

Reagan Lucy

Broc Mattox

Madalyn McClenahan

Noah Midkiff

Alexa Parson

Jesse Pepper

Brooke Phillips

Emerson Powell

Addison Price

Addisyn Rasburry

Landon Rasburry

Riley Ray

Ryan Reed

Hailey Roberts

Luke Rose

Tucker Roseberry

Kaitlyn Shackelford

Taylor Shelton

Dakotah Smith

Amelia Spivey

Ella Storey

Kennedy Stroud

Ava Stuckey

Lily Taber

Pamela Tlapa

Taylor Todd

Chloe Treat

Madison Trevino

Sarah Tucker

Skyler Wall

Alex Ward

Olivia Abigail Ward

Olivia Faye Ward

Riley Ward

Rayne Warrick

John Weber

Emma Welch

Gabriel West

Makayla West

Spencer Wilson

Alexis Windle

Carson Wolford

Hayden Wood

Logan Woolbright

Josie Wooten

Hayden Wormington

Seth Young

Tiffany Zhang

Samantha Ziemer

A’s and B’s

Adrianna Adams

Ja’kedrian Alford

Maggie Archer

Khadijah Arif

Maggie Armstrong

Jacob Austin

Anthony John Bailey

Sariyah Baker

Tristin Baldwin

Jordan Ballard

Natalie Barham

Braden Barlow

Aaron Barnett

Annabelle Beck

Carter Berry

MaKayla Blankenship

Cecilee Boothe

Talya Boyd

Walter Browning

Jacob Burkhead

Loren Caradine

Elijah Carrasco

Noelle Carson

Jillian Carter

Onice Castro-Parajon

Emma Chumley

Aaron Cochran

Eli Cody

Charizma Cone

Easton Contorno

Roxy Crotts

Noah Crutchfield

William Davis

Haylee Dickens

Riley Digiovanna

Braden Dominguez

Thomas Eisele

Bailey Emerson

Julian Epperson

Alexander Farrow

Jasmine Fox

Klayton Ganous

Stormie Ganus

Evan Garrett

C’nara Gibson

Cody Giesbrecht

Parker Glaze

Nordika Goetze

Karley Goodnight

Phoenix Goodwin

A’Darien Gray

Brody Green

Cole Griffin

Laurie Griffin

Steven Griffin

Ann Marie Griffith

Alicia Guisbiers

Keiry Guzman

Joshua Hagelstein

Katelyn Haley

Bryana Hammock

Addison Harding

Anna Hardy

Hope Harklau

Brianne Havniear

Zoey Hawkins

Luke Helton

Brianna Henley

Paloma Herrera

Walter Hicks

Shyla Hill

Bryana Hoffmann

Samuel Hollomon

Dylan Hooper

Hunter Hritz

Drew Hudspeth

Ryan Ingram

Samuel Jacovelli

Bryson Jay

Isabella Jernigan

Lilyana Johnson

Steven Johnson

Bailey Jones

Jeffrey Kaluza

Jason Kavanaugh

Norman Kindrix

Kristin Kumpe

Ella Lakey

Parker Lambert

Kaydence Landreth

Maddux Long

Caroline Loyd

Ellie Mahoney

Jack Malone

Emily Mann

Ethan Mattingly

Ty Matyja

Mason Mayo

Malik McCoy

Chloe McDaniel

Julian McDaniel

Mason McDaniel

Gabriel McElyea

Logan McGarity

Desirae McHenry

Dennis McIntire

Dylan McLean

Maxwell McNeil

Jack Mejia

Molly Merrill

Madison Mitchell

Savannah Montgomery

Summer Montgomery

Harrison Moody

Aidan Morgan

Carter Morris

Ryann Newman

Julie Nguyen

Lauren Nutt

Hayden Parsons

Klaetyn Patterson

Josie Peppard

Skylar Percy

Kaitlyn Phillips

Emerald Pickrell

Bailey Pierce

McKenzie Pierce

Brody Pope

Mohammod Qattum

Kaylee Ramos

Makinzy Randle

Rebecca Ray

Justin Reddin

Jacob Reed

Parker Reed

Alivia Reese

Ocean Reynolds

Natalie Rhodes

Mia Riley

Kade Robbins

Ashley Robelo-Henriquez

Noah Robnett

Ava Rogers

Rose Rollans

Olivia Rose

Carson Rowan

Alexander Rudolph

Kaylee Saling

Dakota Sanchez-Lindsay

Greenlee Scammell

Addy Seagraves

Samuel Shelton

William Shelton

ZaQuioa Shelton

Presley Shipp

Isabel Sierra

Greysi Silva-Ponce

Ezekiel Smith

James Smith

Bailey Sorrells

Marielis Soto Feliciano

Katherine Sparks

Saniya Starks

Parker Stearns

Julius Stinson

Brayden Strachan

Ian Streeter

Sunisa Sullivan

Larkin Taylor

Catalina Thomas

Lily Tindall

Andrea Torres

Hayley Turner

Addison Upton

Finley Vanhook

Nalha Walker

Sydney Wallace

William Warford

Kara Wells

Corbin Williams

Wyatt Womack

William Wright

Jacob Yarberry

Anna Yates

Brayden Young

Michelle Zamora

7th Grade

All A’s

Brianna Bailey

Matthew Bailey

Addison Barger

Carlie Bartholomew

Aaron Belew

Megan Benham

Jackson Bennett

Sawyer Bennett

Nyla Boykins

Kayla Brown

Jordan Burr

Vivian Carafello

Skylar Castillo

Helen Castro

Lily Cavaneau

Valeri Clayton

Jordan Cloud

Claire Cornwell

Zoey Cozart

Logan Crane

Amelia Creed

Cailsen crotty

Ian Dandurand

Connor Cannelley

Hannah Daves

Adrianna Dinan

Jonathan Dorsey

Rachel Dudley

Connor Farmer

Ellie Ferguson

Wesleigh Ferguson

Lesly Flores

Ainsley Fox

Beth Freudensprung

Christian Freyaldenhoven

Matthew Galarza

Melissa Garcia

Joshua Garofalo

Addison Golden

Kelsey Greer

Aidan Gregory

Preslee Hambric

Carter Hedden

Christpher Hernandez

Tanner Holden

Taylor Holliday

Paisley Hopkins

Natyleigh Jenkins

Cadence Josephson

Gavin Kelley

Evelynn Kinsey

Grace Kreulen

Olivia Kreulen

Issac Legate

Maelis Lobry

Sharlyne Maldonado-Castro

Kaleb Marshall

Lanah Masters

Ethan Midkiff

Jackson Modlin

Landon Monson

Benjamin Moran

Naomi Morris

Destiny Nathan

Diamond Parham

Christpher Pigue

Natalie Ramsey

Harrison Reeves

Janet Reyes

Riley Rhodes

Reanna Robertson

Aubree Rogers

Ricardo Rosas-Guevara

Owen Schwartz

Hope Sheridan

Grace Slocum

Parker Sollars

Kaleigh Statton

Karlee Steele

Chloe Strickland

Colton Stults

Marya Thomas

Khristian Turner

Vincent Twidwell

Michakela Wallace

Aaron White

Natalie Williams

Olivia Willis

A’s and B’s

Dalton Adair

Alvin Allen

Cooper Allen

Addison Asher

Jordan Ashley

Olivia Atkinson

Bailey Barlow

Christopher Barnard

David Baxley

Cristoval Bilbao

Analiese Blalock

Kelsey Bowden

Chezney Bradley

Colton Braswell

Alaynah Brewer

Anna Brister

Emma Brown

Ethan Brown

Jeremiah Bryant

Macie Burett

Shannon Burt

Jonathan Busch

Breana Calhoun

Jilliann Chandler

Katherine Christy

Presley cobb

William Cochran

George Cornett

Coleman Criddle

Rayden Crouch

Brinlee Daniel

Lance Dunlap

Jacob Dunn

Tyler Durling

Jace Edwards

Michael Espey

Jacob Farley

Skylar Fields

Alyssa Freeman

Riley Gann

Paisley Garcia

Jacob Giesbrecht

Payne Givens

Anna Golleher

Diane Guerra

Coleton Gunter

Faith Guthrie

Kenneth Hardesty

Chase Harding

Keliyah Harris

Ma’Kaila Henderson

Ellis Herndon

Tyler Holliday

Noah Horton

Colby Howard

Hannah Hughes

Darian Ibarra

Hannah Jackson

Adan Jimenez

Kylie Johnson

Ashley jones

Colson Kindy

Andrew Kyle

Alyssa Laughlin

Mattingly Lee

Steven Lee

Maddox Linkous

Kaden Long

Noah Long

Brianna Lowrance

Kinsleigh Lunsford

Alexis Mahan

Makayla Mathis

Emma McCaslin

Taylor McCoy

Marley McDougal

Noah McNamee

Peyton McNeely

Ruby Medders

Landen Miles

Addyson Mims

Anna Mitchell

Bradley Mitchell

Paul Moran

Alyssa Morton

McKenna Murray

Barrett Nieman

Ava Oetken

Jasmin Olmeda

Rylee Osburn

Hayden Oswalt

Diana Parajon

Mckenzie Parish

Jackson Price

Emmalice Pugh

Caleb Purdy

Triston Ray

Kamryn Rife

Alexa Rivas

Summer Rivera

Matthew Roberts

Ryley Rodgers

Emily Sanders

Kaitlyn Schott

Jayce Schutte

Benjamin Sherrell

Cale Smith

Nathaniel Snodgrass

Kortland Stephen

Samantha Stoffel

Christian Street

Jaycee Suarez

Brett Swanson

Hayden Talley

Anthony Tapia

Hayes Tidball

Zachary Vance

Gabriella Vannucci

Xander Vick

Macy White

Cheyanne Wood

Will Young

Talha Yousaf