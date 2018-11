Update: Election results as of 10:17 p.m.

U.S. Congress, District 2

Vote for 1

Representative Clarke Tucker (DEM) . . 11,833 29.49 4,186 7,459 188

Joe Ryne Swafford (LIB). . . . . . 919 2.29 446 466 7

Congressman French Hill (REP). . . . 27,370 68.22 9,883 17,224 263

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 172 73 94 5

Governor

Vote for 1

Governor Asa Hutchinson (REP). . . . 29,756 74.13 10,722 18,729 305

Jared K. Henderson (DEM) . . . . . 9,287 23.14 3,289 5,851 147

Mark West (LIB) . . . . . . . . 1,099 2.74 519 575 5

Over Votes . . . . . . . . . 1 0 0 1

Under Votes . . . . . . . . . 151 58 88 5

Lieutenant Governor

Vote for 1

Anthony Bland (DEM) . . . . . . . 9,592 23.97 3,348 6,090 154

Lt. Governor Tim Griffin (REP) . . . 29,221 73.01 10,523 18,402 296

Frank Gilbert (LIB) . . . . . . . 1,208 3.02 604 600 4

Over Votes . . . . . . . . . 1 0 0 1

Under Votes . . . . . . . . . 272 113 151 8

Attorney General

Vote for 1

Attorney General Leslie Rutledge (REP). 28,242 70.58 10,218 17,747 277

Mike Lee (DEM). . . . . . . . . 10,695 26.73 3,737 6,791 167

Kerry Hicks (LIB). . . . . . . . 1,076 2.69 518 546 12

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 281 115 159 7

Secretary Of State

Vote for 1

John Thurston (REP) . . . . . . . 27,935 70.10 10,094 17,578 263

Christopher Olson (LIB). . . . . . 1,176 2.95 573 596 7

Susan Inman (DEM). . . . . . . . 10,740 26.95 3,740 6,815 185

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 443 181 254 8

State Treasurer

Vote for 1

Ashley Ewald (LIB) . . . . . . . 10,051 25.78 3,634 6,307 110

Dennis Milligan (REP) . . . . . . 28,939 74.22 10,508 18,122 309

Over Votes . . . . . . . . . 1 0 0 1

Under Votes . . . . . . . . . 1,303 446 814 43

Auditor Of State

Vote for 1

Auditor Andrea Lea (REP) . . . . . 31,097 79.85 11,187 19,572 338

David E. Dinwiddie (LIB) . . . . . 7,849 20.15 2,954 4,815 80

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 1,348 447 856 45

Commissioner Of State Lands

Vote for 1

Tommy Land (REP) . . . . . . . . 27,340 69.06 9,864 17,218 258

T.J. Campbell (LIB) . . . . . . . 1,368 3.46 645 716 7

Larry Williams (DEM). . . . . . . 10,878 27.48 3,783 6,912 183

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 708 296 397 15

State Senate District 14 STATE SENATE DIST 014

Vote for 1

Senator Bill Sample (REP) . . . . . 6,141 77.31 1,930 4,124 87

Michael Colgrove (DEM) . . . . . . 1,802 22.69 536 1,223 43

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 67 22 42 3

State Senate District 33 STATE SENATE DIST 033

Vote for 1

Representative Kim Hammer (REP) . . . 18,177 70.82 6,279 11,737 161

Melissa Fults (DEM) . . . . . . . 7,490 29.18 2,671 4,713 106

Over Votes . . . . . . . . . 1 0 0 1

Under Votes . . . . . . . . . 252 117 129 6

State Representative District 22 STATE REP DIST 022

Vote for 1

Kevin Rogers (DEM) . . . . . . . 1,214 31.39 355 834 25

Representative Mickey Gates (REP) . . 2,654 68.61 790 1,797 67

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 98 27 67 4

State Representative District 28 STATE REP DIST 028

Vote for 1

Jasen Kelly (REP). . . . . . . . 5,890 67.74 2,395 3,432 63

Dustin M. Parsons (DEM). . . . . . 2,805 32.26 1,065 1,693 47

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 109 56 50 3

State Representative District 31 STATE REP DIST 031

Vote for 1

Randy S. Haun (DEM) . . . . . . . 1,507 27.66 454 1,035 18

Representative Andy Davis (REP) . . . 3,941 72.34 1,158 2,751 32

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 80 28 52 0

Circuit Clerk

Vote for 1

Circuit Clerk Myka Bono Sample (REP) . 35,290 100.00 12,895 22,019 376

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 5,004 1,693 3,224 87

Treasurer

Vote for 1

Treasurer Larry C. Davis (REP) . . . 29,114 73.79 10,551 18,266 297

Carl Hanson (DEM). . . . . . . . 10,342 26.21 3,697 6,492 153

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 838 340 485 13

Justice of the Peace, District 1

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 1

Vote for 1

Justice of the Peace Pat Bisbee (REP) . 2,236 80.26 804 1,420 12

Laura Hanson (DEM) . . . . . . . 550 19.74 224 315 11

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 15 9 6 0

Justice of the Peace, District 2

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 2

Vote for 1

Everette Hatcher (REP) . . . . . . 1,064 58.30 522 524 18

Rodney Goshien SR. (DEM) . . . . . 761 41.70 282 474 5

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 32 17 15 0

Justice of the Peace, District 3

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 3

Vote for 1

Christina Cereghini (DEM) . . . . . 1,003 35.25 395 595 13

Steve Gladden (REP) . . . . . . . 1,842 64.75 691 1,127 24

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 63 26 35 2

Justice of the Peace, District 6

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 6

Vote for 1

Teresa Ann Wright (DEM) . . . . . 1,032 25.51 381 633 18

Tammy D. Schmidt (REP) . . . . . . 3,014 74.49 1,059 1,941 14

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 64 28 36 0

Justice of the Peace, District 7

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 7

Vote for 1

Justice of the Peace Josh Curtis (REP). 2,263 70.98 714 1,528 21

Tara L. Armstrong (DEM) . . . . . 925 29.02 261 644 20

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 58 22 36 0

Justice of the Peace, District 8

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 8

Vote for 1

Mike Beckwith (DEM) . . . . . . . 997 26.90 304 678 15

Edward A. Albares (REP). . . . . . 2,709 73.10 872 1,808 29

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 75 32 43 0

Justice of the Peace, District 9

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 9

Vote for 1

Cass Henry (DEM) . . . . . . . . 806 37.95 291 508 7

David Gibson (REP) . . . . . . . 1,318 62.05 485 822 11

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 44 13 31 0

Justice of the Peace, District 10

JUSTICE OF THE PEACE DIST. 10

Vote for 1

Carl Frank (DEM) . . . . . . . . 582 23.38 322 251 9

Justice of the Peace Jim Whitley (REP). 1,907 76.62 985 905 17

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 42 30 11 1

Alexander Mayor

Vote for 1

Mayor Paul Mitchell (IND) . . . . . 398 100.00 268 128 2

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 70 51 19 0

Bauxite Mayor

Vote for 1

Eddie Jones (IND). . . . . . . . 85 50.90 47 37 1

Mayor Bill Russell (IND) . . . . . 82 49.10 31 49 2

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 4 0 4 0

Bauxite Council Member Position 2

Vote for 1

John Goodman (IND) . . . . . . . 121 75.16 51 68 2

Edwin Rotton (IND) . . . . . . . 40 24.84 26 14 0

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 10 1 8 1

Bauxite Council Member Position 3

Vote for 1

Council Member Ron Parsons (IND). . . 98 58.33 49 49 0

Amanda Reising (IND). . . . . . . 39 23.21 17 22 0

Jerry Crabb (IND). . . . . . . . 31 18.45 12 16 3

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 3 0 3 0

Bauxite Council Member Position 5

Vote for 1

Deann Watson (IND) . . . . . . . 122 74.85 56 63 3

Michial Jones (IND) . . . . . . . 41 25.15 21 20 0

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 8 1 7 0

Benton Mayor

Vote for 1

Terry Benham (IND) . . . . . . . 2,913 27.19 886 2,004 23

Council Member Jerry Ponder (IND) . . 2,325 21.70 732 1,553 40

Tom Farmer (IND) . . . . . . . . 5,475 51.11 1,854 3,558 63

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 555 179 365 11

Benton Council Member Ward 1 Position 1 BENTON WARD 1

Vote for 1

Steve Brown (IND). . . . . . . . 988 46.76 293 679 16

Council Member Frank Baptist (IND) . . 1,125 53.24 344 763 18

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 224 74 143 7

Benton Council Member Ward 1 Position 2 BENTON WARD 1

Vote for 1

Greg White (IND) . . . . . . . . 990 46.11 285 686 19

Council Member Kerry Murphy (IND) . . 1,157 53.89 372 772 13

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 190 54 127 9

Benton Alderman Ward 5 Position 2 BENTON WARD 5

Vote for 1

Council Member Jeffrey Hamm (IND) . . 1,723 72.24 538 1,169 16

Anthony Boyer (IND) . . . . . . . 662 27.76 233 422 7

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 362 108 249 5

Benton City Clerk

Vote for 1

Cindy Stracener (IND) . . . . . . 7,961 77.94 2,583 5,295 83

Bobby Hahn (IND) . . . . . . . . 2,253 22.06 741 1,483 29

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 1,054 327 702 25

Bryant Mayor

Vote for 1

Mayor Jill Dabbs (IND) . . . . . . 3,217 49.78 1,092 2,086 39

Council Member Allen E. Scott (IND). . 3,246 50.22 1,078 2,144 24

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 190 58 131 1

Bryant Council Member Ward 2 Position 2 BRYANT WARD 2

Vote for 1

Council Member Star Henson (IND). . . 1,245 65.66 349 879 17

Steve Crowe (IND). . . . . . . . 651 34.34 189 454 8

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 250 58 190 2

Bryant City Clerk

Vote for 1

Bob Joiner (IND) . . . . . . . . 2,266 37.17 743 1,512 11

City Clerk Sue Ashcraft (IND). . . . 3,831 62.83 1,315 2,468 48

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 556 170 381 5

Haskell Mayor

Vote for 1

Lori Blackburn (IND). . . . . . . 144 14.50 72 70 2

Roy H. Carman (IND) . . . . . . . 273 27.49 143 126 4

Alan Burks (IND) . . . . . . . . 17 1.71 8 8 1

Mary Beth Kelloms (IND). . . . . . 326 32.83 155 168 3

Mayor Janie Lyman (IND). . . . . . 233 23.46 129 101 3

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 25 15 8 2

Haskell Council Member Ward 1 Position 1

Vote for 1

Council Member Ronnie Ballard (IND). . 456 48.05 225 224 7

Adam Ricketts (IND) . . . . . . . 493 51.95 261 229 3

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 69 36 28 5

Haskell Council Member Ward 3 Position 2

Vote for 1

Jacob Warner (IND) . . . . . . . 573 61.68 290 276 7

Terri Brown (IND). . . . . . . . 356 38.32 186 166 4

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 89 46 39 4

Shannon Hills Mayor

Vote for 1

Mayor Mike Kemp (IND) . . . . . . 455 100.00 52 399 4

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 129 17 112 0

Shannon Hills Council Ward 2 Position 1

Vote for 1

Council Member Viki Anderson (IND) . . 206 40.16 29 176 1

Wilson Hatcher (IND). . . . . . . 130 25.34 14 114 2

Keith Andrews (IND) . . . . . . . 177 34.50 15 161 1

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 71 11 60 0

Traskwood Mayor

Vote for 1

Mayor Michael Nash (IND) . . . . . 142 100.00 112 30 0

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 24 17 6 1

Traskwood Council Memb Ward 1 Position 2

Vote for 1

Council Member Mary Berryhill (IND). . 50 31.06 39 11 0

Doris Ann Summerville Pinder (IND) . . 87 54.04 70 16 1

William Bunt (IND) . . . . . . . 24 14.91 16 8 0

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 5 4 1 0

Supreme Court Assoc Justice Pos 3

Vote for 1

David Sterling. . . . . . . . . 18,712 49.90 7,097 11,451 164

Courtney Goodson . . . . . . . . 18,790 50.10 6,576 11,958 256

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 2,792 915 1,834 43

Issue 2

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 2 . . . . . . . . 32,603 83.38 11,911 20,359 333

AGAINST ISSUE NO. 2 . . . . . . . 6,498 16.62 2,228 4,162 108

Over Votes . . . . . . . . . 1 0 0 1

Under Votes . . . . . . . . . 1,192 449 722 21

Issue 4

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 4 . . . . . . . . 21,502 54.34 8,071 13,197 234

AGAINST ISSUE NO. 4 . . . . . . . 18,068 45.66 6,279 11,592 197

Over Votes . . . . . . . . . 2 0 0 2

Under Votes . . . . . . . . . 722 238 454 30

Issue 5

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 5 . . . . . . . . 24,143 61.23 8,619 15,227 297

AGAINST ISSUE NO. 5 . . . . . . . 15,284 38.77 5,669 9,473 142

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 867 300 543 24

Issue 6

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 6 . . . . . . . . 21,559 55.26 7,565 13,734 260

AGAINST ISSUE NO. 6 . . . . . . . 17,457 44.74 6,502 10,780 175

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 1,278 521 729 28

Issue 7 BRYANT

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 7 . . . . . . . . 3,066 47.73 1,050 1,983 33

AGAINST ISSUE NO. 7 . . . . . . . 3,357 52.27 1,102 2,226 29

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 230 76 152 2

Issue. 8 PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL

Vote for 1

FOR ISSUE NO. 8 . . . . . . . . 332 41.14 151 179 2

AGAINST ISSUE NO. 8 . . . . . . . 475 58.86 208 257 10

Over Votes . . . . . . . . . 0 0 0 0

Under Votes . . . . . . . . . 28 15 12 1